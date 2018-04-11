ذكر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أنه توصل إلى توافق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول سبيل حل الأزمة الخليجية.

وقال آل ثاني، عقب محادثات أجراها اليوم الثلاثاء مع ترامب في البيت الأبيض “كانت مباحثات صريحة وبناءة مع فخامة الرئيس ترامب، تناولت علاقاتنا الثنائية ومسائل إقليمية حيوية بما في ذلك الأزمة السورية”.

وأضاف أمير قطر “ثمة توافق مشترك بأن الأزمة الخليجية تضر بجميع الأطراف وبجهود ملاحقة الإرهاب وأن الحوار هو السبيل لحلها”.

وفي وقت سابق من اليوم أعرب آل ثاني عن شكره لترامب على جهوده الشخصية ودوره الهام في محاولات إيجاد حل للأزمة الخليجية، منوها بالدعم الشخصي للرئيس الأمريكي لقطر خلال “الحصار”.

وجرت المحادثات بين آل ثاني وترامب في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 حزيران/يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، فيما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

المصدر: وكالات