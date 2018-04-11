أعلن مؤسس موقع “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، أمام مجلس الشيوخ تحمله المسؤولية الكاملة في استغلال شركة “كامبريدج أناليتيكا” لبيانات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في حملة ترامب.

وأكد زوكربيرغ أمام لجنتي القضاء والتجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي “لم نر بشكل موسع بما فيه الكفاية مسؤوليتنا، وكان هذا خطأ كبيرا.. أعتذر”.

وفي تصريحات مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الاثنين الماضي، قال زوكربيرغ “لم تكن لدينا نظرة فاحصة لمسؤوليتنا وكان ذلك خطأ كبيرا”، مضيفا “كان ذلك خطأي.. أنا آسف”.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأسبوع الماضي عن إعدادات جديدة لحماية الخصوصية وأنه سيبلغ الـ87 مليون مستخدم الذين تأثروا بسرقة البيانات.

وشركة Cambridge Analytica التي استعانت حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 بخدماتها، متهمة بالحصول على بيانات شخصية لخمسين مليون مستخدم لـ”فيسبوك” بطريقة غير قانونية ومن دون علمهم، وذلك بغية وضع برمجية لتحليل ميول سياسية للناخبين.

ومن المفترض أن البيانات المسربة كانت يمكن استخدامها خلال حملة ترامب الانتخابية والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات