أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن سلطات بلاده اتخذت إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، وأن “داعش” لن يخترق أراضي العراق مرة أخرى.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي “اتخذنا عدة إجراءات لحماية حدودنا مع سوريا من بقايا داعش”، مضيفا أن “داعش لن يتمكن من اختراق العراق مرة أخرى”.

وبشأن الوضع في سوريا، أكد العبادي أن “العراق يدعم اي جهد لإحلال السلام في سوريا”.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية حققت خطوات كبيرة للقضاء على بقايا داعش الإرهابي”، مؤكدا “توجيه الأجهزة الأمنية بحماية زائري مدينة الكاظمية المقدسة”.

المصدر: السومرية نيوز