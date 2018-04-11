أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على مواجهة القوى والتنظيمات الساعية لتدمير سوريا متعهدا بدعم إعادة إعمارها.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال لقائه مع منسقي وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: “إن تركيا مصممة على المساهمة في إعادة بناء سوريا وتحقيق صعودها، ومواجهة القوى والتنظيمات الساعية لتدميرها”.

وأضاف الرئيس التركي “ما نريده هو أن يعيش الشعب السوري في سلام على أرضه… نريد أن يقيم الناس مستقبلهم الجديد، وأن يتركوا وراءهم أيامهم السيئة، التي مروا بها خلال السنوات الـ7 الماضية”.

وتابع “للأسف وجدنا بجانبنا أصدقاء قليلين في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب، حتى أننا رأينا وقوف قسم مهم من الدول التي تتحدث عن الديمقراطية والحرية إلى جانب الإرهاب لأن مصالحها تقتضي ذلك”.

المصدر: وكالات