قال رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، إن أنقرة لن تسمح بفرض الأمر الواقع في بحر إيجة وشرق المتوسط وستتخذ تدابير الضرورية لمواجهة ذلك، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري التركي خلال جولة تفقدية أجراها إلى قطعات ووحدات عسكرية بحرية بمنطقتي شبه جزيرة “غليبولو” بولاية جناق قلعة، ومنطقة “غولجوك” بولاية قوجه ايلي شمال غربي تركيا، بحسب بيان صادر عن الأركان التركية.

وأوضح أكار أن بلاده ترغب بحل المسائل الحالية في إيجه ضمن إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، مشددا على أن تركيا تبذل كل جهد بحسن نية من أجل تحويل إيجه إلى بحر للسلام والصداقة والتعاون.

وأضاف أن عملية “غصن الزيتون” تحترم وحدة الأراضي السورية، سواء من حيث القيم العسكرية أوالإنسانية، مشيرا إلى أنها مثال يمكن أن يحتذى به لدول أخرى في العالم.

وأكد رئيس الأركان التركي أن العملية مستمرة في إطار قرارات الأمم المتحدة واحترام وحدة التراب السوري، وأنها تتناسب مع القانون الدولي وأسس مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الأسلحة والذخائر المستخدمة خلال العملية.

كما بين أن العملية لا تستهدف المدنيين والبيئة والمواقع الأثرية والثقافية، وأنهم يتمتعون بالحصانة لدى القوات المسلحة التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد، الثلاثاء، عزم بلاده على مواجهة القوى والتنظيمات الساعية لتدمير سوريا.

وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال لقائه منسقي وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن بلاده مصممة على المساهمة في إعادة بناء سوريا وتحقيق صعودها، و مواجهة القوى والتنظيمات الساعية لتدميرها.

وتابع: “للأسف وجدنا بجانبنا أصدقاء قليلون في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب، حتى أننا رأينا وقوف قسم مهم من الدول التي تتحدث عن الديمقراطية والحرية إلى جانب الإرهاب لأن مصالحها تقتضي ذلك”.

المصدر: وكالات