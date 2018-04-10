ألغى وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس مخططا للسفر خلال نهاية الاسبوع، وفق ما اعلن مسؤول أميركي الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه البنتاغون مع البيت الابيض على الاعداد لرد على هجوم كيميائي مفترض في سوريا.

ويأتي التغيير في جدول سفر ماتيس مع الغاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب بصورة مفاجئة زيارته الاولى المقررة الى اميركا اللاتينية من اجل “الاشراف على الرد الاميركي على سوريا”.

واشار المسؤول الى انه كان من المفترض ان يزور ماتيس كاليفورنيا ونيفادا، دون ان يعطي اية تفاصيل اضافية.

وتعهد ترامب بالرد “بقوة” على الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما، آخر جيب كان ما يسمى بـ”جيش الاسلام” الارهابي يسيطر عليه في الغوطة الشرقية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية