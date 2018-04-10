استنكرت “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” الثلاثاء إقدام قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق الرصاص الحي مباشرة على المسعف المتطوع عماد البحيصي مساء الاثنين شرق البريج في قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن “قوات الاحتلال استهدفت المسعف البحيصي وهو داخل سيارة اسعاف تابعة للجمعية أثناء تأديته لواجبه الإنساني ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة بالقدم وخضوعه لعملية جراحية”.

وقالت الجمعية “يأتي هذا الاعتداء استمرارا لاستهداف طواقم الإسعاف في الميدان ما أدى إلى إصابة 21 مسعفا منذ الثلاثين من شهر آذار/مارس منهم 19 جراء استنشاق الغاز أو الحروق الناتجة عن الاستهداف المباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع وإصابتان بالرصاص الحي إحداهما بالفخذ والأخرى بالقدم”.

وأشارت الجمعية إلى أن “استهداف الطواقم الطبية يأتي ضمن حملات التحريض التي تتعرض لها الجمعية من قبل الاحتلال”، ولفتت الى ان “ذلك يعتبر تشجيعا وتبريرا لاستهداف الطواقم الطبية الفلسطينية عموما وطواقم الهلال الاحمر الفلسطيني خصوصا”.

وطالبت الجمعية “المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن والجمعية العمومية وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ممارسة الضغوط على قوات الاحتلال لإرغامها على احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والتوقف عن انتهاكاتها وبشكل خاص استهداف المدنيين والمسعفين والصحفيين”.

المصدر: فلسطين اليوم