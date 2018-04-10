أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها بصدد إرسال مهمة لتقصي الحقائق إلى دوما في سوريا، وذلك بالتزامن مع طلب من سوريا وروسيا التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية هناك.

وقالت المنظمة في بيان اليوم “منذ صدور التقارير الأولى عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما، الجمهورية العربية السوري ، قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع المعلومات من جميع المصادر المتاحة وتحليلها. وفي الوقت نفسه، طلب المدير العام للمنظمة، السفير أحمد أزومكو، النظر في إرسال فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما لإثبات الحقائق المحيطة بهذه الادعاءات”.

وأضاف البيان “واليوم طلبت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الجمهورية العربية السورية اتخاذ الترتيبات اللازمة لإرسال الفريق، وقد تزامن ذلك مع طلب من الجمهورية العربية السورية وروسيا للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما. هذا ويستعد الفريق للتوجه إلى سوريا قريبا”.

المصدر: سبوتنيك