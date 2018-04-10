دعت الحكومة السورية اليوم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى ارسال بعثة من اجل زيارة مدينة دوما والتحقيق في شأن تقارير حول هجوم كيميائي مفترض.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: “وجهت الوزارة دعوة رسمية الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لارسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيميائية فيها”، قبل ساعات على اجتماع لمجلس الامن الدولي حول سوريا.

واكدت حرص سوريا “على التعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي يقوم بالترويج لها بعض الاطراف الغربيين لتبرير نياتهم العدوانية خدمة لاهدافهم السياسية”.

وجددت “ادانة سوريا الشديدة لأي استخدام للاسلحة الكيميائية من أي كان وتحت أي ظرف”. واشارت الى ان “دمشق تتطلع الى ان تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة والاعتماد على أدلة ملموسة ذات صدقية”.

المصدر: وكالات