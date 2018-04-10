نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء نتائج الفحص والمعاينة الخارجية لجثمان الشهيد محمد صبحي أسمر عنبر (44 عاما) من مخيم طولكرم في الضفة الغربية الفلسطينية، والتي أجريت في معهد الطب العدلي (ابو كبير).

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن “عملية الفحص والمعاينة تمت بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي ومحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة”، وكشفت أن “الشهيد عنبر تعرض لإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر ومن مسافة قريبة أسفل البطن من قبل جنود الاحتلال على حاجز جبارة بمدينة طولكرم الأسبوع الماضي”.

ولفتت الهيئة الى ان “ذلك أدى لتمزق الأمعاء الغليظة والدقيقة والشرايين الحوضية وتمزق أخر في عظام وشرايين الفخذ والمثانة وأن ذلك أدى الى تسمم في الدم وفشل في كافة الأعضاء الداخلية للشهيد بسبب الإصابة”، وأشارت الى أن “الشهيد مكث في مستشفى مائير الإسرائيلي 6 أيام أجريت له خلالها 3 عمليات جراحية لاستئصال أجزاء من القولون والأمعاء الغليظة وبتر قدمه من مفصل الورك”.

المصدر: فلسطين اليوم