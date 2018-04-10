نظم ملتقى الألوان الفني سمبوزيوم (رسم مباشر ) بعنوان جرجوع بالألوان في بلدة جرجوع جنوب لبنان برعاية من البلدية بحضور نخبة من الفنانين من كل المناطق اللبنانية .

وبدأ النشاط عند العاشرة والنصف صباحا حيث بدأ الفنانون بالرسم كما كان هناك جدرايات خاصة للأطفال بإشراف الفنانة فاطمة فنيش .

وعند الساعة الثالثة والنصف عصرا عرضت الأعمال بحضور ممثل البلدية الدكتور خالد كركي حيث رحب بالجميع واكد على اهمية تعزيز ثقافة الفن في المجتمع وخاصة في البلديات اضافة لدورها في اعمار الحجر .

بدوره اكد رئيس ملتقى الألوان الشاعر محمد علوش على الأثر الإيجابي الذي تتركه هكذا أنشطة على الصغار والكبار من طاقة ايجابية ومساحة من الفرح والتعبير .

وفي الختام تم تقديم اللوحات للبلدية وسيتم عرضهم في البلدة لاحقا واخذت الصور التذكارية .

وشارك في النشاط كل من الفنانين : باسكال مسعود ، اسمى ريحانة ، سهام بشناق ، منى الظريف، دلال شباني ، دلال ترحيني ، فاطمة فنيش ، رباب مهدي ، ريان زبيب ، باسم بلدي ومرسل ابو عسلي ، روز بدران ، ماريا سويدان ، غريتا جريج، منى العلي ، السا راشد .

والاعلاميون احمد زين الدين والاء كركي وريهام حجازي .

المصدر: انترنت