البيت الأبيض يعلن استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2018 - 18:01
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واشنطن تطلب تصويتاً في مجلس الأمن على مسودة قرار لإجراء تحقيق حول الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية
الخارجية السورية: دمشق وجهت دعوة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى دوما في الغوطة الشرقية
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية من دمشق: إيران تساعد على حماية الأراضي السورية بكلّ ما أوتيت من قوّة
علي أكبر ولايتي: العدوان الصهيوني على "التي فور" واستهداف المدافعين عن المراقد المقدّسة لن يبقى دون ردّ
سبوتنيك: خروج 44 حافلة من دوما تقل نحو 2052 من مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم إلى جرابلس بريف حلب
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تقرير للأمم المتحدة: آلاف الليبيين بينهم نساء وأطفال محتجزون على أيدي جماعات مسلحة في ليبيا ويخضعون للتعذيب
اضطرابات في حركة الملاحة الجوية وإلغاء رحلات في ألمانيا وفرنسا بسبب إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور
فرنسا: اتهامات للرئيس ماكرون بالإساءة إلى العلمانية بعد دعوته إلى إصلاح العلاقة المكسورة بين الكنيسة والدولة
البيت الأبيض: استقالة مستشار ترامب لشؤون الأمن الداخلي
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السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الجمعة المقبل الساعة 17:00 في باحة عاشوراء - الجاموس
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
البيت الأبيض يعلن استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي
منذ 28 mins
10 April، 2018
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