اعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري لدى استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشؤون السورية الكسندر لافرنتيف اليوم في طهران، ان العلاقات بين ايران وروسيا متواصلة على اعلى المستويات .

وقال جابري انصاري ان المنطقة تواجه تطورات متلاحقة لاسيما في سوريا وان هذه الظروف تستدعي تعزيز التنسيق بين ايران وروسيا.

كما اعرب جابري انصاري عن امله في استثمار فرصة مباحثات اليوم لتعزيز التنسيق بين الجانبين .

بدوره قال لافرنتيف ان مكانة سوريا تتغير يوما بعد يوم واضاف انه رغم انه لم تمض فترة على اللقاء الاخير بين الرئيسين الايراني والروسي في انقرة الا انه وقعت احداث في هذه الفترة تستدعي الاهتمام .

وافاد بانه اجرى مباحثات اليوم مع السيد شمخاني تناولت تفاصيل التطورات في سوريا مؤكدا ضرورة ان يركز لقائه اليوم على القضايا السياسية الامر الذي يستلزم جهود مكثفة من قبل الجانبين بل وحتى من قبل دمشق وانقرة في اطار مباحثات استانا.وتابع اننا بحاجة الى فهم مشترك ازاء القضايا لكي يتسنى لنا دراسة الاوضاع على اساسها .

ويرافق الكسندر لافرنتيف في زيارته لطهران مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين .

المصدر: وكالة فارس