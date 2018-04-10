أعلنت الخطوط الجوية العراقية، انطلاق اولى رحلاتها الجوية من مطار النجف الدولي الى مطار مدينة اهواز الايرانية اليوم الثلاثاء.

ونقل بيان للشركة عن مديرها العام ميران فريد قوله، ان “إفتتاح هذا الخط يندرج ضمن ضرورة تنشيط الحركة الجوية مع مختلف الدول الاقليمية والعالمية لما له هذا الامر من اهمية في خدمة الجالية العراقية المقيمة خارج البلد فضلاً عن تنشيط جوانب مهمة اخرى تساهم في تنشيط المجالات السياحية والاقتصادية للبلد”.

وتسير الشركات العراقية والايرانية رحلات طيران متعددة بين البلدين لمختلف مطاراتهما الدولية.

المصدر: وكالة فارس