اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري ان الثورة الاسلامية وعلى الرغم من تكثيف الهجمات وضغوط الأعداء ضدها ، حققت انجازات قيمة في مختلف المجالات ، وبعد مرور أربعين عاما من الثورة ، سنشهد مرحلة جديدة من التقدم والتطور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان اللواء جعفري قال امام جمع من مسؤولي ومدراء ممثليات الولي الفقية في الحرس الثوري “اننا وبفضل الله لانواجه اية مشكلة في هذا المجال وذلك في ظل الجهاد والجهود الحثيثة التي تبذل انطلاقا من الثقة بالقدرات والطاقات الوطنية والنظرة الثورية والادارة الجهادية”.

واوضح “بان السير في اتجاه الحق والايمان بالمبادئ القرانية والاسلامية ستجلب من دون شك النصر الالهي” مضيفاً “انه في السنوات السابقة وبرغم تكثيف الهجمات وضغوط الاعداء ضد جبهة الثورة الاسلامية، فاننا شهدنا تحقيق انجازات وثمار قيمة ومصيرية في مختلف المجالات وبحمد الله ان الثورة الاسلامية تشهد مرحلة جديدة من التقدم والتطور بعد ان تجاوزت منعطفا حساسا من عمر الثورة”.

واشاد اللواء جعفري “بوعي المجتمع سياسيا” معتبرا انه “من النقاط المهمة والجديرة بالملاحظة وقال انه في الظروف التي حاول فيها الاعداء ركوب موجة بعض الاحتجاجات حول المشاكل الاقتصادية العام الماضي تمكن الشعب الايراني بوعيه وبصيرته من الابتعاد عن مثير الشغب وبادر الى الدفاع عن الثورة الاسلامية عبر المشاركة في مسيرات الدفاع عن الثورة الاسلامية والوقوف بوجه الاعداء”.

وتابع جعفري “ان واحدة من اسباب تاكيد قائد الثورة الاسلامية على الشباب كراسمال للثورة هو تمسكهم العميق بالثورة اكثر من الجيل السابق رغم الهجمة الشاملة للاعداء وهذا امر اشبه بالمعجزة “.

المصدر: وكالة ارنا