اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة قوه الردع الايرانية المتنامية ونصح اعداء الجمهورية الاسلامية بعدم اختبارها لانهم اذا اخطأوا في حساباتهم سيتلقون ضربات قاسية .

واضاف العميد ‘اميرحاتمي’ الذي كان يتحدث بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشر لاستشهاد الفريق علي صياد شيرازي نائب قائد الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية “ان ابناءنا في القوات المسلحة سيقومون بمواجهة العدو بجميع انواع الاسلحة التي صنعناها نحن وسيجعلون العدو يندم اذا اقدم علي عمل ما”.

واضاف “ان الهجوم علي الاقتصاد الوطني من المؤمرات والدسائس التي يقوم بها اعداء الجمهورية الاسلامية وفي هذا الصدد فهم جندوا 500 خبير امريكي لتنفيذ هذا السيناريو وايجاد الموانع امام نمو اقتصاد الجمهورية الاسلامية لانهم يلمسون تطورنا في جميع المجالات متجهاهلين انهم انتهجوا السبيل نفسه منذ سنين ولكن دون جدوى”.

المصدر: وكالة ارنا