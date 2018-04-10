استشهد وأصيب عدد من المواطنين اليوم الثلاثاء، إثر غارات لطيران العدوان استهدفت منزلا بمحافظة تعز.

وأفاد مراسل “المسيرة نت” في تعز إن طيران العدوان شن سلسلة غارات على منزل مواطن مواطن في منطقة ضبوان بمديرية خدير ما أدى إلى وقوع ضحايا.

وأكد مراسلنا استشهاد 4 مواطنين وإصابة أخرين بينهم أطفال ونساء جراء الغارات غارات للعدوان على منزل مواطن في منطقة ضبوان بمديرية خدير.

وتأتي هذه الجريمة في سياق الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

المصدر: المسيرة نت