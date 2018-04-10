كسر مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، زحفا واسعا لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبال منفذ علب بقطاع عسير. وأكد مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الزحف ترافق مع تحليق مكثف لطيران العدوان ومساندته للمرتزقة بتسع غارات دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم على الأرض.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد أطلقت أمس الاثنين صاروخي أوراغان على تجمعات المرتزقة والجنود السودانيين خلف منفذ علب.

كما تمكنت وحدت القناصة من قنص جندي سعودي في موقع قشبة وقنص 5 من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

المصدر: المسيرة