تناولت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي تفاصيل ومعلومات حول العدوان الاسرائيلي يوم أمس الاثنين على قاعدة التي فور العسكرية في تدمر.

وحرضت صحيفة “معاريف” العبرية على قتل الرئيس السوري بشار الأسد بعد “الانتصارات التي حققها وفشل كل الرهانات على اسقاطه”، معتبرة ان سوريا خطراً على “اسرائيل” وأخطر مما كانت عليه في السابق. كما أشارت الصحيفة الى امكانية استخدام “ذريعة الكيماوي” كفرصة من اجل تنفيذ عملية اغتيال “الأسد”.

وكشفت صحيفة “هأرتس” عن ضغط مارسته القيادة الامنية الاسرائيلية، لتوجيه الضربة العسكرية لقاعدة التي فور في سوريا منعا “للتمركز الايراني” فيها.

فيما أعربت “يديعوت أحرونوت” عن قلق “اسرائيل” من الانجازات التي حققها الايرانيون في سوريا، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وأضافت ان خروج الامركيين من سوريا سيفقد “اسرائيل” القدرة على المناورة وعلى مواجهة ايران التي “ستجد المجال الجغرافي مفتوحا أمامها من حدودها حتى سوريا ولبنان”.

المصدر: اعلام العدو