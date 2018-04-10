بوغدانوف: يجري استعمال التزييف والحشو الاعلامي لايجاد حجة لاستخدام القوة ضد سوريا وهذا امر غير مقبول وخطير – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 10 2018 - 12:31
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الكرملين: روسيا لن تتخلى عن جهودها الدبلوماسية في ما يتعلق بتوتر الوضع في سوريا
الكرملين: إصدار الأحكام المسبقة من دون تحقيق أصبح تقليدا لدى واشنطن
نائب وزير الخارجية الروسي: الوضع خطير في سوريا ونأمل أن لا تصل الأمور الى مواجهة مباشرة بين موسكو وواشنطن
المبعوث الروسي الخاص الى سوريا ألكسندر لافرنتييف يزور طهران اليوم لبحث التطورات في سوريا ونتائج اجتماع أنقرة
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية من دمشق: إيران تساعد على حماية الأراضي السورية بكلّ ما أوتيت من قوّة
علي أكبر ولايتي: العدوان الصهيوني على "التي فور" واستهداف المدافعين عن المراقد المقدّسة لن يبقى دون ردّ
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن تفتش عن ذريعة للتدخل في سوريا وهناك معلومات موثّقة عن قيامها بنقل "داعش" الى أماكن أخرى
مندوب سوريا في الأمم المتحدة: بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تحاول بالكذب تهيئة الأجواء للعدوان على سوريا
الخارجية اللبنانية تدين الغارات على سوريا وتؤكد موقفها بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للإعتداء عليها
الخارجية اللبنانية: لبنان سيتقدم بشكوى رسمية الى مجلس الأمن الدولي بسبب استعمال أجوائه للإعتداء على سوريا
صحيفة معاريف: يجب قتل الرئيس السوري بشار الأسد بعد الإنتصارات التي حققها وفشل كل الرهانات على إسقاطه
يديعوت أحرونوت: ما يقلق "إسرائيل" هي الإنجازات التي حققها الإيرانيون في سوريا عسكريا واقتصاديا وسياسيا
هآرتس: القيادة الأمنية الإسرائيلية هي التي ضغطت لتوجيه الضربة العسكرية في سوريا لمنع التمركز الإيراني في سوريا
القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي: يجب ضرب قواعد سوريا الجوية بأكملها
المرصد المعارض: مقتل 20 شخصا على الأقل بتفجير غامض في مدينة إدلب شمال سوريا
الدفاع الروسية: خروج أكثر من 161 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية
مصادر يمنية: صدّ زحف واسع على التباب السود قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: أحبطنا 6 عمليات إرهابية وفككنا 12 خلية منذ مطلع العام
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: مقتل 15 إرهابيا واعتقال 189 مسلحا في روسيا منذ بداية العام الحالي
واشنطن توافق على بيع الدوحة صواريخ موجّهة بقيمة 300 مليون دولار عشية اللّقاء بين الرئيس الأميركي وأمير قطر
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الجمعة المقبل الساعة 17:00 في باحة عاشوراء - الجاموس
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
بوغدانوف: يجري استعمال التزييف والحشو الاعلامي لايجاد حجة لاستخدام القوة ضد سوريا وهذا امر غير مقبول وخطير
منذ 43 mins
10 April، 2018
التعليقات
ذات صلة
عمار: الاستحقاق الانتخابي وجه من وجوه المقاومة والممانعة
اعلام العدو يعكس قلق كيان الاحتلال من الانتصارات في سوريا
اذا أصابتك هذه الاعراض عليك استدعاء الإسعاف فوراً
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..