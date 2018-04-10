يخطط كيان العدو لتشييد محطتين جديدتين لتحلية المياه وتوسيع شبكة الأنابيب بهدف تخفيف العبء على المزارعين والبيئة بعد أن أدت موجة جفاف مستمرة منذ خمس سنوات إلى وصول موارد المياه الطبيعية إلى أدنى مستوياتها خلال قرن.

وتسبب شح الأمطار في إثقال كاهل محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في “إسرائيل”، وهو الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على المناطق الخصبة في الشمال وأثار دعوات لتحرك حكومي.

وقال وزير الطاقة والمياه يوفال شتاينتز”نقص المياه الطبيعية هو الأسوأ في نحو 100 عام وتسبب في تراجع موارد المياه إلى مستوى لم يسبق له مثيل“.

وأعلنت وزارة المياه خطة لبناء محطتين لتحلية المياه لتخفيف الضغط عن محطاتها الخمس الواقعة على ساحل البحر المتوسط والتي شيدت على مدار الثلاثة عشر عاما الماضية. ولم تقدم الوزارة معلومات عن تكلفة بناء المحطتين الجديدتين لكن مرافق مماثلة في “إسرائيل” تكلفت نحو 400 مليون دولار.

المصدر: رويترز