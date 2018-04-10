قال مسؤولون، الاثنين، إن هيئة السكك الحديدية الرسمية في الهند أوقفت 7 عمال عن العمل بعد عطل في مكابح قطار، مؤلف من 22 عربة وعلى متنه مئات الركاب، تسبب في سير القطار إلى الخلف لنحو 13 كيلومترا.

وكان القطار متوجها من أحمد أباد في ولاية جوجارات بغرب الهند إلى بوري في ولاية أوديشا الشرقية، قبل أن يتوقف ويعود إلى الخلف بسبب منحدر، لمدة 45 دقيقة تقريبا، السبت، حتى تباطأت سرعته وتوقف.

ونقلت أسوشيتدبررس عن مسؤول، لم تسميه، قوله: “بمرور الوقت تراجع القطار حتى أقرب محطة وتباطأت سرعته تماما، ثم جرى إيقافه بالاستعانة بأوتاد خشبية”، مضيفا أن بعض الركاب ساعدوا كذلك في إيقاف القطار.

وتملك الهند رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم، ولم تتضح حتى الآن السرعة التي كان عليها القطار أثناء عودته إلى الخلف، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ولا تزال التحقيقات جارية.

المصدر: سكاي نيوز