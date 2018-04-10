صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“فجر تاريخ 9/4/2018، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة التسلق الى مستشفى الراعي في بلدة الغازية، وسرقوا خزنتين من داخل مكتب المسؤول المالي للمستشفى وبداخلهما مبلغ وقدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة وفي غضون ثماني ساعات، اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالمدعوين:

– م.غ (مواليد عام 1990 لبناني)

– ح.غ (مواليد عام 1993 لبناني)

على الفور دهمت دورية من الشعبة المذكورة منزليهما في الغازية، وتمكنت من توقيفهما. وضبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وتم العثور على الخزنتين مرميتين في احد حقول المنطقة. بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام