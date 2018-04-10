أفاد دبلوماسيون الاثنين أن الولايات المتحدة “تدفع من أجل ان يصوت” مجلس الامن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار تقدمت به لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول استخدام أسلحة كيميائية في

سوريا ولكنه يتضمن في نظر روسيا “عناصر غير مقبولة”.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين طالبا عدم نشر اسمه إن “العالم ينتظر من مجلس الأمن أن يتحرك” و”الولايات المتحدة أخذت بعين الاعتبار العديد من الملاحظات الروسية في مشروع قرارها”.

واضاف ان واشنطن “مستعدة للعمل مع كل اعضاء مجلس الأمن للتوصل الى توافق” ولكنها “بحاجة للتحرك سريعا” بهذا الشأن.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن الاثنين ان الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق سيتم الرد عليه “بقوة” والقرار بشأن طبيعة هذا الرد سيصدر “الليلة أو بعد ذلك بوقت قصير جدا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية