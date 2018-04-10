أفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء ان الزعيم كيم جونغ-اون تحدث للمرة الاولى رسميا عن “حوار” مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تتضح فيه أكثر فأكثر معالم قمة مرتقبة بينه وبين نظيره الاميركي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة ان كيم قدم تقريرا الى كبار مسؤولي الحزب الاوحد يتناول “الوضع في شبه الجزيرة الكورية” ويتطرق الى “آفاق الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية” (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية).

وهي المرة الاولى التي تلمح فيها وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الى قمة بين كيم وترامب الذي اعلن الاثنين ان لقاءه التاريخي مع نظيره الكوري الشمالي سيتم “في أيار/مايو او مطلع حزيران/يونيو”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية