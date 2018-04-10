بيونغ يانغ: الزعيم الكوري الشمالي يتحدث للمرة الاولى رسميا عن “حوار” مع الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2018 - 04:13
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الدفاع الروسية: طائرتان إسرائيليتان من طراز F15 نفذتا الهجوم على مطار الـ"تي فور" من الأجواء اللبنانية
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية السورية اعترضت 5 صواريخ من بين 8 أطلقتها المقاتلتان الإسرائيليتان على الـ"تي فور"
الخارجية السورية: دمشق لن تتردد في الدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها وعلى مجلس الأمن إدانة اعتداءات "إسرائيل"
الخارجية الإيرانية: الاعتداء الإسرائيلي على سوريا نقض فاضح للقانون الدولي ويعقد ظروف الأزمة والمعادلات في المنطقة
وكالة فارس: استشهاد 4 إيرانيين بينهم عقيد في الحرس الثوري في الاعتداء الجوي الصهيوني على قاعدة "التي فور" في حمص
ترامب: نتشاور مع القادة العسكريين بشأن الوضع في سوريا وسنتخذ قرارات مهمة خلال 24 أو 48 ساعة
الرئيس بوتين في اتصال مع ميركل: موسكو ترفض الاستفزازات المتعلقة بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا
بنيامين نتانياهو في تعليق على الغارات التي استهدفت مطار التي فور: من يبادر إلى قتلك قم بقتله
وزير الاستخبارات الصهيوني يسرائيل كاتس: "إسرائيل" لن تسمح بالتمركز الإيراني في سوريا
يديعوت أحرنوت: الغارة في "التي فور" اعتراض إسرائيلي على لقاء بوتين روحاني أردوغان وعلى نية ترامب سحب قواته من سوريا
القناة العاشرة عن مسؤولين أميركيين: "إسرائيل" أبلغت واشنطن مسبقاً بالهجوم الذي استهدف مطار التي فور العسكري في حمص
إعلام العدو: الروس لم يعودوا يطيقون الغارات الإسرائيلية بسوريا وهناك احتمال أن يستخدموا دفاعاتهم الجوية بالمرة المقبلة
الجيش اللبناني: 4 طائرات حربية معادية خرقت الأجواء اللبنانية فجر الإثنين غرب جونية نحو بعلبك ثم غادرت عبر المسار نفسه
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الغرب يخوض عملية تصعيد خطرة ضد سوريا وروسيا مستخدما كل الأدوات
نيبينيزيا: الغرب يهدد الأمن والسلم الدوليين عبر تمويل الارهابيين وتزويدهم بالسلاح ونقلهم الى سوريا
استمرار خروج الحافلات التي تقل إرهابيي ما يسمى "جيش الإسلام" وعائلاتهم من الغوطة الشرقية باتجاه جرابلس
أهالي المخطوفين لدى "جيش الإسلام" يتجمعون على أمل الإفراج عن أبنائهم المفقودين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه
التلفزيون السوري: ضبط مقر لـ "الخوذ البيضاء" في بلدة سقبا بالغوطة الشرقية يحتوي على أدوات استخدمت في مسرحيات الكيميائي
أساتذة التعليم المهني الرسمي: لحل قضيتنا وإنصافنا واستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الفني
إسماعيل هنية: مسيرات العودة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد محاولات دفنها بالصفقات المشبوهة
هنية: الفلسطينيون سيواصلون مسيرات العودة من دون توقف والعدو مربك نتيجة عدم قدرته على التعامل معها
مسؤول نقابي: السلطة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها في الضفة الغربية دون قطاع غزة
الرئيس الشيخ حسن روحاني: واشنطن "ستندم" إذا انتهكت الاتفاق النووي وطهران سترد في "أقل من أسبوع" اذا حصل ذلك
الرئيس صالح الصماد: علينا تدشين عام الحسم بالتصعيد مقابل تصعيد تحالف العدوان وهذا العام سيكون بالستياً بامتياز
الكرملين: العقوبات الأميركية الجديدة على رجال أعمال ومسؤولين كبار وشركات روسية مشينة وتنتهك جميع المعايير
المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ يمثل أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته حول فضيحة تسريب بيانات ملايين المستخدمين
الهند: مقتل 30 شخصاً بينهم 27 طفلاً في حادث سقوط باص مدرسي في وادٍ شمال البلاد
اليابان: جرح 5 أشخاص في زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب غرب البلاد وتحذيرات من هزات أقوى في الأيام المقبلة
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الجمعة المقبل الساعة 17:00 في باحة عاشوراء - الجاموس
بيونغ يانغ: الزعيم الكوري الشمالي يتحدث للمرة الاولى رسميا عن “حوار” مع الولايات المتحدة
منذ 1 ساعة
10 April، 2018
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