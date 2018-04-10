أكدت روسيا ان مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الى مجلس الامن الدولي الاثنين بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما في غوطة دمشق يتضمن “عناصر غير مقبولة” تجعله “أسوأ” من مشروع قرار اميركي سابق.

وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين إثر جلسة علنية طارئة عقدها مجلس الامن حول سوريا ان المقترح الاميركي الجديد “يتضمن بعض العناصر غير المقبولة مما يجعله أسوأ” من المقترح الاميركي الاول.

وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت التعديلات التي ادخلتها الولايات المتحدة على مشروعها تدعو للاعتقاد بأن الادارة الاميركية تنحو نحو الخيار الدبلوماسي اكثر منه نحو الخيار العسكري اجاب السفير الروسي “أخشى انهم يسعون اكثر الى الخيار العسكري الذي هو خيار شديد الخطورة”. وأضاف ان هذا الخيار “خطر ليس على سوريا فحسب وإنما على العالم، وعلى السلم والأمن الدوليين”.

وينص مشروع القرار الأميركي على تشكيل “آلية تحقيق مستقلة تابعة للامم المتحدة” (يونيمي) بشأن استخدام الاسلحة

الكيميائية في سوريا، يكون تفويضها صالحا لمدة عام قابل للتجديد. ويشبه المشروع الجديد مشروعا آخر قدمته واشنطن في آذار/مارس الماضي ورفضته روسيا.

ويتضمن مشروع القرار الاميركي ادانة لدمشق بعد هجوم دوما المزعوم وينص كذلك على “محاسبة المسؤولين عن اي استخدام للاسلحة الكيميائية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية