اعتذر مؤسس موقع “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، عن فشل شركته في ضمان أمن المعلومات الشخصية للمستخدمين بعد اندلاع فضيحة انتهاك خصوصية البيانات لأكثر من 80 مليون مستخدم.

واعترف زوكربيرغ، في رسالة نشرها الكونغرس الأمريكي الاثنين، بأنه ارتكب خطأ قائلا: “إن خطأنا الأكبر يتلخص في سوء تقدير مستوى مسؤوليتنا، وذلك كان خطأي وأعتذر”. وأضاف “إنني أسست فيسبوك وأدير الشركة وأتحمل مسؤولية ما يحدث هنا”.

وهذا الأسبوع، حضر زوكربيرغ عددا من جلسات مختلف لجان تابعة للكونغرس لإلقاء كلمة حول كيفية تسرب البيانات الشخصية التابعة لنحو 87 مليونا من مستخدمي “فيسبوك” لشركة Cambridge Analytica التي من المفترض أنها استخدمت تلك المعلومات خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 والاستفتاء على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات