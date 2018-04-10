خرجت حافلتان تقلان كامل المختطفين المحررين من مدينة دوما، مساء الاثنين، ووصلتا إلى نقاط الجيش السوري على أطراف ممر مخيم الوافدين.

وفي وقت سابق، أكد مصدر رسمي سوري أنه سيتم اليوم تحرير جميع المختطفين لدى إرهابيي “جيش الإسلام” في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق انطلاقاً من التزام الدولة بوعدها.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود آلاف المختطفين لدى تنظيم “جيش الإسلام” الإرهابي في دوما غير صحيح وتم تضخيم الأرقام من قبل الإرهابيين في محاولة لتحسين شروط التفاوض.

وتم مساء أمس الأحد تحرير عشرات المختطفين أغلبيتهم من النساء والأطفال الذين اختطفهم الإرهابيون في كانون الأول/ديسمبر عام 2013 من مدينة عدرا العمالية.

وجدد المصدر التأكيد على أنه لن يبقى مختطف واحد على قيد الحياة داخل دوما إلا ويتم تحريره الليلة، لافتاً إلى أن الإرهابيين سيقومون بتسليم جثامين الشهداء بعد خروج المختطفين.

وكان عدد من أهالي المختطفين طالبوا خلال وقفة نفذوها مساء الاثنين في منطقة فيكتوريا بدمشق باستعادة جميع المختطفين لدى إرهابيي “جيش الإسلام”، معربين عن ثقتهم بأن الجيش السوري الذي حقق الانتصار على الإرهابيين واخضعهم للتفاوض قادر على فرض شروطه وتحرير المختطفين.

المصدر: سانا