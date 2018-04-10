قال مصدر أمني، الاثنين، إن تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الليبي تتجه إلى مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، بناء على تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب.

وصرح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة للكتيبة 155 والكتيبة 166 والكتيبة 106 مشاة مجوقلة وكتيبة طارق بن زياد تتجه إلى مدينة درنة، بأمر من القيادة العامة للجيش الليبي.

وأشار المصدر إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى تخوم مدينة درنة، وذلك لتطهير وتنظيف المدينة من العصابات الإرهابية.

جدير بالذكر أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن في يوم الأول من أبريل عن قرب تحرير مدينة درنة، وذلك بعد تقدم قواته شرقا إثر عمليات تشنها منذ فبراير الماضي لتحرير المدينة.

المصدر: وكالة سبوتنيك