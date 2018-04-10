حض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قرغيزستان على اتخاذ موقف أقوى ضد جماعة المعارض فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف الى أنقرة الاثنين في محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين.

وكانت العلاقات بين أنقرة وبشكيك تدهورت في ظل حكم الرئيس السابق ألماز بك اتامباييف الذي تتهمه تركيا بالفشل في اتخاذ موقف صلب ضد الجماعة التابعة للمعارض غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.

وتتهم تركيا غولن بالتخطيط للانقلاب العسكري الذي تم احباطه ضد أردوغان اضافة الى تزعمه جماعة ارهابية تدعوها أنقرة “منظمة فتح الله الارهابية” او “فيتو”، وهو ما ينفيه المعارض بشدة.

ولم تكتف جماعة غولن ببناء تأثير كبير لها من خلال شبكاتها التربوية في تركيا فقط، انما تعدى ذلك الى الخارج وخاصة في أفريقيا والبلقان ودول آسيا الوسطى مثل قرغيزستان.

وقال أردوغان “لقد أوضحنا توقعاتنا من قيرغيزستان في الحرب ضد فيتو”، ذلك بعد محادثات مع جينبيكوف في القصر الرئاسي في أنقرة.

وأكد الرئيس التركي ايضا تحذيرات أنقرة السابقة بأن جماعة غولن قادرة على شن افعال مشابهة ضد قرغيزستان كما فعلت في تركيا في تموز/يوليو 2016.

وقال أردوغان “إنها منظمة تمتلك القدرة على القيام بنفس الشيء ضد قرغيزستان غدا، كما فعلت بنا اليوم”. واضاف “أعتقد (ان الرئيس القرغيزي) سيتصرف بدهاء أكبر ويتخذ الاجراءات المطلوبة بشكل أسرع”.

وقال ملمحا الى التوتر تحت حكم أتامباييف “زيارة أخي العزيز سوف تساهم بفتح صفحة جديدة في العلاقات القرغيزية التركية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية