شنت فرنسا أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين هجوما حادا على روسيا بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر إن “الدعم العسكري الروسي والإيراني موجود على الأرض وعلى جميع مستويات آلة الحرب السورية، وما من طائرة سورية تقلع من دون أن يتم إبلاغ الحليف الروسي”، مشددا على ان الهجوم على دوما وقع

إما بموافقة ضمنية أو صريحة من روسيا أو رغما عنها وعن وجودها العسكري”.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب تعهدا الأحد “ردا قويا مشتركا” على الهجوم الكيميائي المزعوم الذي أسفر عن مقتل العشرات في مدينة دوما، بحسب البيت الأبيض.

وكانت باريس هددت مرارا بضرب أهداف عسكرية سورية في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية