شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة أن يستمر التعاون الوثيق بين بلاده وروسيا حتى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة عموما وسوريا على وجه الخصوص.

وأشاد روحاني، أثناء لقائه مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في طهران اليوم، بواقع العلاقات بين إيران وروسيا، قائلا إنه عقد 12 لقاء بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتُوّج كل منها باتخاذ خطوة جديدة باتجاه التطوير المستمر للعلاقات الشاملة بين موسكو وطهران.

ووصف الرئيس الإيراني إقامة تعاون ثلاثي بين طهران وموسكو وبعض دول المنطقة بأنه خطوة قيمة للغاية تخدم مصالح شعوب المنطقة، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين إيران وروسيا بخصوص الأزمة السورية والسلام والأمن الإقليميين كان عاملا مؤثرا ومهما، وشدد على ضرورة أن تستمر هذه العلاقات حتى استعادة الأمن بالكامل في سوريا والشرق الأوسط برمته.

وأشار روحاني إلى تطابق مواقف إيران وروسيا إزاء القضايا الدولية، مضيفا أنهما تواجهان التحديات نفسها فيما يتعلق بعلاقاتهما مع دول أخرى.

وقال روحاني إن تطوير العلاقات بين إيران وروسيا يخدم مصالح الدولتين والمنطقة والعالم عموما، مشددا على استثمار طاقات واسعة لتنمية هذه الاتصالات ووجود “التعاون الفريد” في كثير من المجالات بين البلدين، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والتعاطي المصرفي والتجاري.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدوما أن الوتائر المتسارعة لتطور التعاون بين موسكو وطهران في الأعوام الأخيرة نجمت عن القرارات الحكيمة لزعيمي الدولتين، مشيرا إلى أن روسيا وإيران تواجهان تحديات مشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: وكالة فارس