أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الاثنين، أن أكثر من 3 آلاف من مسلحي تنظيم “جيش الإسلام” وأفراد عائلاتهم خرجوا من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.

وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز، الجنرال يفغيني يفتوشينكو، إن 3005 من أفراد “جيش الإسلام” وأفراد عائلاتهم غادروا المدينة، منذ مساء الأحد، عبر ممر إنساني ذي منفذ قرب بلدة مخيم الوافدين (بريف دمشق).

وأضاف رئيس المركز ومقره قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، أن جميع المسلحين وأقاربهم الذين خرجوا من دوما نقلوا على متن حافلات ترافقها سيارات تابعة لأجهزة الأمن السورية والهلال الأحمر السوري، إلى شمال ريف حلب.

المصدر: وكالات