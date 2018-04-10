أعلنت القيادة العامة لحلف شمال الأطلسي، بأن قوات الأمن الأمريكية والأفغانية، تمكنت من القضاء على أحد قادة تنظيم “داعش” الإرهابي، والمدعو قاري حكمت الله في شمال أفغانستان.

وقال القائد العام جون نيكولسون في البيان الذي نشر على موقع قيادة الناتو في أفغانستان: “تمكنت قوات الأمن الوطنية الأفغانية ووحدة مكافحة الإرهاب الأميركية، من القضاء على حكمت الله، وستقضي على أي خليفة”.

وكشف بيان الناتو ، بانه نتيجة للهجوم الذي شنته الطائرات الحربية يوم الخميس، 5 نيسان/ أبريل، تم تصفية الإرهابي وحارسه الشخصي ، في محافظة فارياب الشمالية.

المصدر: سبوتنيك