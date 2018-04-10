صرح النائب الأول لرئيس شركة السكك الحديدية الروسية ألكسندر ميشارين، أن الجانب الإيراني اقترح على شركة السكك الحديدية الروسية، كهربة خط السكك الحديدية بطول 3 آلاف كيلومتر، حيث يمكن أن تصل تكلفة المشروع إلى 2-3 مليار يورو.

وقال ألكسندر ميشارين، الذي زار طهران كجزء من الوفد الروسي: “لقد وقعنا بالفعل عقدًا لكهربة خط غارمسار اينشي بورون ، ويشمل ذلك ، من بين أمور أخرى ، الوصول إلى مواقع أخرى. الآن نحن ندرس أي نوع من المواقع ستكون هذه : ستكون هذه المواقع والتي هي جزء من الممر الشمالي-الجنوبي، وربما تكون طهران-تبريز هذه هي المرحلة التالية من مناقشتنا. اليوم ، اقترح الجانب الإيراني أن نوسع تعاوننا. ونحن مستعدون لمناقشة ذلك”.

وأضاف، أنه خلال اجتماع في طهران، اقترح الجانب الإيراني، أن تقوم شركة السكك الحديدية الروسية، بكهربة خط بطول 3 آلاف كيلومتر.

المصدر: سبوتنيك