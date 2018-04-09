أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد أو نفي صحة التقارير حول الهجوم الكيميائي في دوما السورية.

ودعا دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي، في تقرير قدمه خلال جلسة طارئة له لبحث الوضع في سوريا، لإيجاد آلية مناسبة للتحقيق في التقارير حول الهجوم الكيميائي في دوما.

كما لفت دي ميستورا إلى أن المنظمة الدولية غير قادرة على تحديد الجهة التي وجهت اليوم الاثنين ضربات إلى قاعدة “T4” السورية، لكنه حث جميع الأطراف على إبداء ضبط النفس والامتناع عن خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في سوريا.

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلسة طارئة بمبادرة من روسيا لمناقشة “تهديد السلام العالمي”.

ومن المقرر أن يلي هذه الجلسة اجتماع طارئ آخر دعت إليه مجموعة من الدول الأعضاء للمجلس لبحث الأوضاع في سوريا على خلفية التقارير حول استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما.

المصدر: روسيا اليوم