اقترح مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيسي، إجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي في دول أوروبا بغية منع الإرهابيين من الانتفاع من الاحتيالات المالية لتمويل نشاطاتهم.

وقال موسكوفيسي، اليوم الاثنين خلال جلسة لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي: “تتوفر لدينا الدلائل على أن التنظيمات الإرهابية والإجرامية تتلقى تمويلا من خلال شبكات الاحتيال الضريبي داخل أراضي الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح موسكوفيسي أن عمليات الاحتيال الضريبي التي يعتمد عليها الإرهابيون تشمل نظام ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتجارة العابرة للحدود.

واقترح المسؤول الأوروبي على بروكسل اعتماد مجموعة تدابير لمواجهة هذه الظاهرة وجزء منها “إعادة صياغة نظام ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي بالكامل مما سيتيح إخضاع العمليات التجارية العابرة للحدود للقانون الأوروبي”، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح سيمكن الاتحاد الأوروبي من توفير قرابة 40 مليون يورو”.

المصدر: وكالات