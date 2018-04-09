كررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين اتهامها لموسكو بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال، معلنة ان روسيا وحدها لديها “القدرة والنية والدافع” للقيام بعمل من هذا النوع.

وقالت ماي بعد لقائها نظيرها الدنماركي لارس لوكي راسموسن “ما من تفسير معقول بخلاف مسؤولية روسيا”. وأضافت ماي “لا تجتمع لدى اي بلد آخر القدرة والنية والدافع للقيام بعمل كهذا”.

وتتهم بريطانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سركيبال وابنته يوليا في سالزبري في 4 اذار/مارس بواسطة غاز الاعصاب “نوفيتشوك”.

وقالت ماي ان لدى روسيا “تاريخا من تدبير الدولة للاغتيالات” التي تستهدف بخاصة المنشقين. وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية ان روسيا تشكل “تهديدا مشتركا” لامن اوروبا “على عدة جبهات”.

واتهمت ماي روسيا بتنفيذ “حملة تجسس الكتروني وتعطيل (تدخل في الانتخابات) استهدفت ايضا الدنمارك”.

وتنفي روسيا بشدة اي تورط في تسميم سكريبال متهمة في المقابل بريطانيا والاستخبارات الاميركية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية