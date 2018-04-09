قتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم 27 طفلا الاثنين في شمال الهند عندما تدهورت حافلة في واد سحيق في منطقة الهيمالايا، وفق ما افادت الشرطة.

وتدهورت الحافلة التي كانت تنقل طلابا في ولاية هيمشال براديش وتحطمت في احد الوديان قرب نوربور، على بعد 325 كيلومترا من شيملا عاصمة الولاية.

وقال مسؤول محلي في الشرطة “تدهورت الحافلة في ممر ضيق عمقه 60 مترا ما ادى الى مقتل 27 من التلامذة وأستاذين والسائق”.

وتراوح اعمار معظم التلاميذ الذين كانوا على متن الحافلة بين 10 و12 عاما وهم يتلقون تعليمهم في مدرسة محلية في المنطقة، وتم نقل 12 منهم الى المستشفى معظمهم في حالة حرجة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية