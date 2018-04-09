أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخوض معركته على كل الجبهات من أجل الاستقلال الوطني ومواجهة الفصل العنصري.

وقال هنية في كلمة له من خيم العودة شرق مدينة غزة “إن غزة التي حاصروها وجوعوها وتآمروا عليها من أجل أن تنتفض في وجه المقاومة وأن ترفع الراية البيضاء، ها هي تخرج من تحت الأنقاض بشبابها وشاباتها بكبارها وصغارها لتنتفض في وجه المحاصرين والمحتلين.

وأضاف بمسيرة العودة وكسر الحصار وكل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، يعلنون اليوم مرحلة سياسية جديدة إنهم يطوون صفحة الذل والمفاوضات العبثية والتنسيق الأمني ويطوون مرحلة الرذيلة السياسية والإيدز السياسي الذي تلوث به بعض أبناء الفلسطيني، وغزة لن تتراجع ولن تتنازل ولن تفرط ولن تعترف بإسرائيل.

وأوضح أن غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية والشعبية خلال هذه المسيرة المباركة.

وأكد على أنه ورغم أننا في الجمعة الثانية من مسيرة العودة وكسر الحصار، فإن هذه المسيرة السلمية حققت أهدافا استراتيجية على رأسها أنها أعادت قضيتنا الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وإلى مربعها الأول باعتبارها قضية سياسية، قضية شعب شرد من أرضه، قضية شعب يريد الاستقلال، ويريد أن يعود إلى أرضه ووطنه.

وأوضح أن أطفال غزة علموا العالم أجمع معنى الرجولة خلال مسيرات العودة السلمية.

وأشار إلى أن البعض حاول دفن قضية فلسطين والبعض حاول تقزيمها والمتاجرة بها لكن مسيرة العودة أعادت قضية فلسطين إلى وضعها الحقيقي وتوضيح الحقيقة المتمثلة بتهجير شعب وإقامة دولة غير شرعية على أرضه.

وعلى صعيد الاحتلال، أوضح هنية أن الاحتلال يتخبط ولا يعرف كيف يواجه تلك الآلاف التي خرجت لتطالب بحقها بشكل سلمي، مؤكداً أن مسيرة العودة وكسر الحصار أعادت قضية اللاجئين وحق العودة إلى الصدارة، وشكلت ضربة لصفقة القرن.

وأكد على أن حماس ستظل وفية للوحدة الفلسطينية التي تمثلت في مسيرة العودة، لافتاً إلى أن الذي يريد أن يتخلى عن غزة، فغزة اليوم تقول أنها لن تتخلى عن الضفة والقدس وعن قضية فلسطين.

وقال “إن الذي يعيش حياة ملوثة لا يستطيع أن يستوعب أن هناك بشر أنقياء، مؤكداً على الاستمرار في مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها.”

وأضاف، موجهاً رسالته إلى من يحاول الالتفاف على مطالب شعبنا بأننا سنستمر في مسيرة العودة جمعة بعد جمعة. مؤكداً أن مسيرة العودة هي مسيرة سلمية وأرجو من كل الفصائل وكل أبناء شعبنا أن يتفهموا مقتضى هذه المسيرة وهذه المرحلة.

وقال:” لقد خططوا أن تخرج الجماهير تجاه حماس، ولكن غزة بشبابها ونساءها ورجالها واعية وتعرف من يحاصرها ويعذبها وسنستمر في مسيرة العودة حتى تحقق أهدافها، حتى تصل الذروة في 15 مايو القادم.

ودعا هنية القيادة الفلسطينية إلى أن تكون على مستوى الحدث، مؤكداً أن القيادة التي لا تعبر عن مشاعر شعبها ليست جديرة بهذه القيادة.

المصدر: فلسطين اليوم