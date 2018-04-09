أقام الملتقى الثقافي اللبناني لقاء الأربعاء الأدبي في أمسية شعرية مميزة فيمركز الملتقى في بيروت.

كانت البداية مع رئيس الملتقى الشيخ فضل مخدر بكلمة ترحيبية بالمشاركين ضيوف اللقاء والحضور بشخصياته الأدبية والشعرية والثقافية من مختلف المناطق اللبنانية.

ثم كانت الانطلاقة الشعرية، حيث أحيا الأمسية الشعراء: د.محمد سعيد العتيق وأ.ليندا ابراهيم (من سورية)،وأ.حسين حجازي ( من لبنان)؛ بقراءات متنوعة تركت وقعها في الحضور في جو من التفاعل وحالة من التميز والألق الشعري معا، بجو من حميمية لقاءات الأربعاء المعهودة.

وكان قد قدم الأمسية الشاعر د.عادل جواد يونس ببراعة نصوصه وأدائه المتميز.

وختم اللقاء بشكر كبير من قبل رئيس الملتقى للضيوف الشعراء وللحضور.

المصدر: انترنت