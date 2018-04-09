أكدت “الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار” الاثنين على مواصلة فعالياتها الشعبية السلمية واعتبار يوم الجمعة القادم يوماً للاحتشاد الشعبي تحت عنوان “رفع علم فلسطين وحرق علم الاحتلال”.

وثمنت الهيئة في بيان لها “مشاركة جماهير شعبنا الفلسطيني في فعاليات مخيمات ومسيرات العودة في كافة المناطق ومخيمات العودة وإصرار جماهير شعبنا على التواجد بقوة في الميدان في رسالة واضحة للعالم بأن شعبنا الفلسطيني موحدا في تصديه للاحتلال”.

ورفضت الهيئة “مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها ما يسمى صفقة القرن أو الحلول الإقليمية أو الحلول المؤقتة ورفض المواقف الأمريكية تجاه قضية القدس واللاجئين”، وحيت “أرواح شهداء العودة الأبطال الذين ارتقوا شهداءً للشعب والوطن والعودة وكسر الحصار”، كما حيت الجرحى البواسل، وتمنت لهم الشفاء العاجل.

وأكدت الهيئة على “أهداف مسيرات العودة باعتبارها وسيلة كفاحية شعبية سلمية مستمرة وتعبّر عن رغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا”.

وشددت الهيئة على “الطابع الشعبي الوطني الوحدوي تحت راية العلم الفلسطيني فقط ومرجعية قيادية واحدة وضرورة أن تشمل فعالياتها كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج في رسالة موحدة حول وحدة الشعب والقضية الوطنية الفلسطينية وحق شعبنا في تصعيد المقاومة الشعبية والنضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم