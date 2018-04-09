قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “كوادرها الطبية والجراحية بذلت جهودا مضاعفة لتلافي حالات البتر في الإصابات في صفوف المتظاهرين الذين استهدفهم قناصو جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة السلمية والتي بدأت منذ يوم الجمعة 30 آذار الماضي”.

وأشار مدير دائرة الأطباء بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بغزة الدكتور أحمد شتات الى ان “جراحي وزارة الصحة المتخصصين في مجال الأوعية الدموية أجروا عدداً كبيراً من العمليات الكبرى والموسعة في سبيل تلافي حالات البتر”.

وأضاف شتات أن “طبيعة الاصابات توضح أنها كانت مقصودة في المكان والزمان بحيث أن الاصابات جاءت بالأطراف العلوية والسفلية، وكان عدد منها يهدف إلى القتل المباشر للمدنيين من خلال رصاصات قاتلة في الرأس والرقبة والصدر والبطن”.

وناشد شتات إلى “ضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل لأزمة الأدوية والمهام الطبية في مرافق وزارة الصحة بغزة”، مشيرا إلى أنه “لا غنى عنها في سبيل إنقاذ أرواح الجرحى والمصابين من الاعتداءات الإسرائيلي”.

المصدر: فلسطين اليوم