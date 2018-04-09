أعلنت الصين انها اوقفت تصدير منتجات وتقنيات ومعدات يمكن استخدامها لانتاج اسلحة تقليدية او أسلحة دمار شامل الى كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مساء الاحد إن “هذا القرار اتخذ بموجب العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في ايلول/سبتمبر الماضي على بيونغ يانغ للحد من برنامجيها النووي والبالستي”.

وتشمل اللائحة 32 مادة “ذات استخدام مزدوج” عسكري ومدني واجهزة لتسريع الجزيئات واجهزة للطرد المركزي ولمراقبة الاشعاعات وحتى برامج معلوماتية ومنتجات كيميائية تسمح بصنع اسلحة دمار شامل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية