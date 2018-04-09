قال “نادي الأسير الفلسطيني” إن “المحكمة العسكرية للاحتلال في معتقل المسكوبية مددت اعتقال الأسير عمر حسن الكسواني (24 عامًا) من بلدة بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة لمدة ثمانية أيام إضافية وذلك للمرة الخامسة للتوالي بذريعة استكمال التحقيق معه”.

واضاف النادي في بيان له الاثنين ان “الأسير الكسواني يتعرض منذ تاريخ اعتقاله، لعمليات تعذيب نفسية وجسدية ممنهجة على يد المحققين”.

يذكر أن الكسواني خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 14 يوما احتجاجا على ظروف التحقيق وأساليب التعذيب التي تُمارس بحقه.

وكانت قوات اسرائيلية خاصة اختطفت في السابع من آذار/ مارس الماضي الكسواني وهو رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، من داخل حرم الجامعة.

المصدر: فلسطين اليوم