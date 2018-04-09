أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن “العسكريين الروس حذروا مسبقاً من استفزاز كبير يحضر له بسوريا باستعمال اسلحة كيميائية لاتهام دمشق فيما بعد”. وقال لافروف في مؤتمر صحفي “لقد أتيحت لنا بالفعل فرصة للتعليق على ما كان يحدث ، قبل أن يصبح هذا الأمر حقيقة. لذا ، فإن العسكريين الموجودين في الجمهورية العربية السورية، على “الأرض” ، إذا جاز التعبير ، حذروا أكثر من مرة من أن استفزازًا جديًا يتم إعداده. الحكومة السورية تحدثت أيضا عن هذا. استفزاز خطير يهدف مرة أخرى إلى اتهام دمشق باستخدام مادة كيميائية سامة ضد المدنيين”. واضاف “نحن علاوة على ذلك، عندما نحتاج إلى تحقيق نزيه وفوري، نحن نؤيد ذلك”.

واكد الوزير أن الخبراء العسكريين الروس وصلوا الى مكان الهجوم في سوريا ولم يعثروا هناك على أي أثار للكلور او اي مادة كيميائية استعملت ضد المدنيين، قائلا “وصل الى هناك الخبراء العسكريون كما كان هناك خبراء الهلال الاحمر السوري، الذين يتمتعون بسمعة جيدة لدى المنظمات الدولية، بما فيها الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي. ولم يعثروا هناك على أي استعمال للكلور او اي مادة كيميائية ضد المدنيين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية