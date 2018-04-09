منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن أنها بدأت بالتحقق من التقارير الواردة بشأن هجوم كيميائي محتمل في دوما السورية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2018 - 13:54
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السيد حسن نصرالله في "يوم الوفا للنصر" بالنبطية: عدم الانتخاب يمثل تخلياً عن المسؤولية وترك مصير البلد والناس للمجهول
السيد نصرالله: أثبتم دائماً أنكم أهل الوفاء وعلى عاتقكم في 6 أيار مسؤولية كبيرة يجب أن تترجم في صناديق الاقتراع
السيد نصرالله: التحصين السياسي للمقاومة يكون بالحضور القوي في المجلس النيابي للدفاع عن لبنان وسيادته واستقراره
السيد نصرالله: الأخطر في كل ما كان يخطط للمقاومة في لبنان هو الاقتتال الداخلي والقتال بين الجيش اللبناني والمقاومة
السيد نصرالله: عام 2006 وخلال حرب تموز أعطى رئيس الحكومة وقتها قراراً بمصادرة أي شاحنة تحمل سلاحاً للمقاومة
السيد نصرالله: الهدف في عام 2008 لم يكن شبكة السلكي التابعة للمقاومة بل كان افتعال اقتتال بين المقاومة والجيش
السيد نصرالله: هناك دول خليجية وأطراف سياسية لبنانية تعمل وتراهن من جديد على افتعال اقتتال بين الجيش اللبناني والمقاومة
السيد نصرالله: نحن أمام وضع مالي استثنائي ويحتاج إلى نهج جديد ونرفض أن تقوم الحكومة الجديدة بإغراقنا أكثر في الديون
السيد نصرالله: لن نكتفي بالتصويت ضد أي ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود وقد نضطر للنزول إلى الشارع
سوريا: إستهداف مطار الـ"تي فور" العسكري في ريف حمص بـ8 صواريخ ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى
مصدر عسكري سوري: الكيان الصهيوني شن الضربة الجوية على مطار الـ"تي فور" العسكري في حمص
الدفاع الروسية: طائرتان إسرائيليتان من طراز F15 نفذتا الهجوم على مطار الـ"تي فور" من الأجواء اللبنانية
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية السورية اعترضت 5 صواريخ من بين 8 أطلقتها المقاتلتان الإسرائيليتان على الـ"تي فور"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الوضع يصبح خطراً في سوريا مع الضربة التي وجهت لمطار الـ"تي فور"
لافروف: موسكو لديها التزامات تجاه دمشق في حال حدوث ضربة أميركية
لافروف: الخبراء الروس والهلال الأحمر لم يجدوا آثاراً لاستخدام الكيماوي ضد المدنيين في سوريا
تواصل تنفيذ اتفاق خروج المخطوفين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق مقابل خروج إرهابيي "جيش الإسلام" إلى جرابلس
سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها المسلّحون على قرية تل الدرة بريف حماه الجنوبي الشرقي
مراسل المنار في غزة: الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مركز تدريب تابع لكتائب القسام شمال القطاع
قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بينهم قيادات من حركة حماس خلال مداهمات في القدس والضفة الغربية المحتلتين
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني في اليوم الوطني للتقنية النووية: إنجازاتنا في إطار التقنية النووية ستتواصل وستتضاعف
الشيخ روحاني: بالدبلوماسية القوية تمكن الشعب الإيراني من إثبات حقه والتوصل إلى الاتفاق النووي
الشيخ روحاني: نحن نلتزم بتعهداتنا ولن نكون البادئين بانتهاكها وإذا أراد الآخرون نقض عهودهم فعليهم أن يدفعوا الثمن
الشيخ روحاني: قدراتنا العسكرية ليست للاعتداء على أي بلد لكن سنصنّع أي سلاح يسمح لنا بالدفاع عن بلادنا
اليمن: 7 شهداء وعدد من الجرحى في غارات لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مناطق متفرقة في صعدة
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من نوع قاهر2M على تجمع لقوى العدوان والجيش السوداني جنوب الموسم بجيزان
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الجمعة المقبل الساعة 16:30 في باحة عاشوراء - الجاموس
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن أنها بدأت بالتحقق من التقارير الواردة بشأن هجوم كيميائي محتمل في دوما السورية (سبوتنيك)
منذ 29 mins
9 April، 2018
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