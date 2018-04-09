اعلن رئيس الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (اس ان سي اف) غيوم بيبي لاذاعة مونتي كارلو وشبكة “بي اف ام تي في” ان اضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة حتى الآن “مئة مليون يورو”.

واضاف بيبي ان كلفة الاضراب “تبلغ عشرين مليون يورو يوميا” للشركة.

وجدد عمال السكك الحديد الفرنسية إضرابهم الأحد احتجاجا على خطة إصلاح “الشركة الوطنية لسكك الحديد” مؤكدين استعدادهم تصعيد تحركهم.

من جهتها، اكدت الحكومة تصميمها على المضي قدما في مشروعها.

وكان عمال سكك الحديد باشروا في مطلع نيسان/أبريل إضرابا ماراتونيا متقطعا ليومين كل خمسة أيام، منددين بنية الحكومة “تدمير الخدمة العامة”.

وتنتهي المرحلة الثانية من الإضراب صباح الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية