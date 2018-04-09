تواصلت اليوم عمليات تحرير المختطفين وإخراج إرهابيي “جيش الإسلام” من دوما ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس والقاضي بتحرير جميع المختطفين في دوما مقابل إخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى جرابلس.

وأفاد موفد سانا أنه تم تجهيز 13 حافلة تقل العشرات من إرهابيي جيش الإسلام وعائلاتهم وإخراجها من دوما عبر ممر مخيم الوافدين تمهيداً لنقلها إلى جرابلس.

وتم مساء أمس تحرير الدفعة الأولى من المختطفين المحتجزين لدى إرهابيي “جيش الإسلام” في مدينة دوما فيما تم إخراج 5 حافلات تقل العشرات من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم تمهيداً لنقلهم في وقت لاحق إلى منطقة جرابلس.

المصدر: سانا